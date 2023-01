Danone assigné en justice pour sa production de plastique par plusieurs ONG, "une première mondiale"

Dans une assignation consultée ce lundi 9 janvier par l’AFP et relayée par Le Parisien, ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France demandent que Danone soit condamné à planifier une "trajectoire de déplastification", ou sortie du plastique, jugeant ses efforts insuffisants.



"C’est une première mondiale, car la loi française est pionnière en ce domaine. On peut rapprocher cette procédure de l’action du procureur de Californie qui a, l’année dernière, poursuivi les géants du pétrole sur la pollution plastique considérant qu’ils avaient menti sur la possibilité de recycler cette matière", a expliqué au Parisien, l’avocat des associations, maître Sébastien Mabile.



Une loi de 2017 sur le "devoir de vigilance" oblige les grandes entreprises françaises à s’assurer du respect des droits humains fondamentaux et de l’environnement jusque chez leurs fournisseurs du monde entier. Et c’est à ce juste titre que ces organisations condamnent Danone.



Ce "devoir de vigilance" est de plus en plus utilisé par les associations pour attaquer en justice des grands groupes et médiatiser des activités illicites et controversées.