Danone Réunion abandonne les pailles en plastique

Depuis le 1er janvier, l’interdiction de produits plastiques à usage unique est entrée en vigueur. Les produits concernés par cette loi sont les gobelets, verres, assiettes, les cotons-tiges et bien évidemment les pailles en plastique.



Pour être dans les clous le jour J (à 2 mois près), Danone Réunion a mis 8 mois afin de trouver des pailles qui répondent à ses exigences : quantité, qualité, résistance à l’humidité et à la chaleur, recyclabilité ou compostabilité, aptitude au contact alimentaire. L’entreprise portoise a finalement trouvé chaussure à son pied et de nouvelles pailles en papier vont accompagner les produits à boire.



Danone Réunion devient ainsi le premier fabricant de yaourt à faire évoluer ses usages, permettant, selon eux, d’éviter l’utilisation de 1 million de pailles en plastique à La Réunion sur une année. Autant de plastique que l’on ne retrouvera pas dans les estomacs de la faune maritime.