A la Une .. Danone Nations Cup : Un marmaille la kour sur le toit du monde ?

En raison de la situation sanitaire, la Danone Nations Cup a du innover. La plus grande compétition de football pour les adolescents va se délocaliser des terrains au monde numérique. Des challenges seront proposés aux enfants qui devront les renvoyer par vidéo. Une bonne manière de pouvoir faire participer tous ceux qui rêvent un jour de devenir joueurs professionnels. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 16:11

Le communiqué :



La Danone Nations Cup, c’est le plus grand tournoi de football au monde pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. La grande nouveauté de cette année est la création d’une compétition mondiale digitale gratuite et accessible à tous les enfants du monde de 10 à 15 ans à partir du 8 Juillet : le Danone Nations Club. De quoi passer des vacances sportives et possiblement figurer dans le top 11 mondial !



Des parrains prestigieux

Pour cause de crise Covid, la compétition internationale se tiendra en ligne cette année. Un mal pour un bien car cette compétition est gratuite et accessible à tous les enfants de 10 à 15 ans qu’ils soient ou non licenciés d’un club de football ! Ce tournoi en ligne se tiendra du 8 juillet au 24 octobre, en parallèle de la compétition sur les terrains qui, elle, aura lieu du 11 juillet jusqu’au 5 décembre.

Ce projet est soutenu par des parrains internationaux, tels que Raphaël Varane, joueur de l’équipe de France, Ada Hegerberg, joueuse de football internationale qui a été la première femme à remporter le ballon d’or féminin France football et Muhammad Yunus, qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Ils vont lancer des challenges aux enfants du monde entiers et les accompagner tout au long de ce tournoi, une chance pour les plus jeunes de pouvoir interagir avec leurs idoles.



Des challenges & un voyage de rêve à la clef !

Pour jouer rien de plus simple et rien de plus amusant ! Les enfants devront relever les défis lancés par les parrains, comme envoyer reproduire leurs gestes technique et les envoyer par vidéos : ces sont les « do it like ». Mais ils pourront également les défier dans le « challenge inversé » ! Il faudra également être le plus rapide à répondre aux différentes questions des « quiz ».

En prenant part à ces trois activités, les enfants cumuleront des points et à la cléf, les 11 premiers du classement mondial gagneront un voyage de rêve à Paris avec un accompagnant legal. Au programme : visite la capitale, participation à la cérémonie des Awards de la Danone Nations Cup, participation à un football camp et bien d’autres surprises. Pourquoi pas un marmaille de La Réunion dans le top du classement ?



Des activités pour tous les goûts au bénéfice d’associations

Au delà d’un tournoi international, la DNC est un évènement responsable qui promeut de valeurs fortes comme un mode de vie sain, l’inclusion et la diversité, c’est pourquoi Muhamad Yunus, prix nobel de la paix lancera également des challenges responsables. Enfin, les enfants peuvent aussi participer au e-tournois en ligne sur la plateforme de e-sport NiceCactus.



A la fin du tournoi, les enfants ont la possibilité de donner leur points à l’association de leur choix. La banque alimentaire en fait partie. L’occasion de transformer les enfants en citoyens du monde, en leur permettant d’avoir un impact positif à travers le football.



Gaëtan Dumuids