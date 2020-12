Sport Réunion Danone Nations Cup Réunion : La finale ce samedi !

En 2001 et 2006, la sélection réunionnaise remportait la Danone Nations Cup. Deux victoires qui avaient fait vibrer La Réunion autour de l'équipe de football des 10-12 ans. En juillet 2020, Danone Réunion annonçait l'organisation d'une édition 2020 de la Danone Nations Cup en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 09:39 | Lu 119 fois

La Danone Nations Cup Réunion reprend avec une formule repensée pour la sécurité de tous

Une édition 2020 qui aura vu son calendrier chamboulé à plusieurs reprises à cause des conditions sanitaires mais une édition qui aura réussit à aller jusqu'au bout pour le plus grand plaisir des marmailles !



Les finales se tiendront aujourd'hui de 9h à 12H et de 14h à 16H45 au stade de la Saline-les-Bains à huis clos pour des raisons sanitaires.



François Amiot, directeur de Danone Réunion et Yves Ethève, Président de la ligue réunionnaise de Football, remettront les prix aux vainqueurs en fin de journée.





