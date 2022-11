Communiqué Danone Nations Cup : 24 équipes finalistes et un village du foot le 26 novembre à La Redoute

Huit équipes de filles & 16 équipes de garçons se sont qualifiées pour disputer la grande finale de la Danone Nations Cup ce samedi 4 décembre avec pour la première fois, un grand village du foot ouvert à tous, qui investira le stade de la Redoute avec des animations pour toute la famille. C’est Ludovic Ajorque, parrain de l’événement qui remettra le trophée aux équipes gagnantes. Par N.P - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 10:34

Le communiqué :



Une compétition…



La Danone Nations Cup réunit chaque année plus de 1000 jeunes réunionnais sur les terrains. Elle est organisée par Danone Réunion en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football. Depuis le mois d’Août, des centaines de jeunes joueurs et joueuses participent à la compétition. Grande nouveauté cette année, un village du foot ouvert à tous animera la journée de la grande finale à La Redoute et cerise sur le gâteau c’est Ludovic Ajorque, parrain de l’événement qui remettra en personne les trophées aux vainqueurs !



Après les dernières phases finales par secteur, ce sont près de 300 garçons et filles, venus des 4 coins de l’île, qui restent encore en compétition pour tenter de rapporter le précieux trophée à la maison. Samedi 26 novembre de 7 heures à 18H00, au stade de la Redoute, le spectacle devrait être au rendezvous car la victoire sera âprement disputée. Et pour cause, Danone Réunion enverra deux équipes gagnantes pour un voyage de rêve en métropole en mars 2023. De quoi mettre des étoiles plein les yeux aux enfants. Les 24 équipes sélectionnées pour cette grande finale ont dû passer plusieurs épreuves pour cumuler des points dans le classement : les défis techniques, conduite et jonglerie, les matchs et enfin les quiz éducatifs (règles de vie et règles du jeu).



Un village du foot ouvert à tous



Tout au long de la journée, des animations seront accessibles gratuitement afin de faire de cette journée une grande fête du foot à La Réunion. Décathlon proposera de s’entraîner au tir de précision, au jeu du morpion, au slalom, et proposera des animations multisports (trampoline, basketball, quilles, pétanque, volleyball, etc.). On pourra tester des simulateurs de vols avec casque Occulus sur le stand Frenchbee ou encore découvrir le kick boxing avec le club Kibio Amje chaudron et l’ ACS Fleurimont. La Ligue Réunionnaise de foot mettra en place des animations autour du foot (cible pour tir au but, pétanque foot, golf foot) mais aussi un stand pour la valorisation du foot féminin. A noter également la présence de l’IREN pour parler de nutrition avec les familles, de l’ARS et enfin la Banque Alimentaire ou chacun pourra déposer ses dons (collecte organisée par les jeunes participants au tournoi !). Toutes ses animations sont pensées pour être partagées en famille, elles seront gratuites et ouvertes à tous.



Une compétition complétée par des challenges



Au total, se sont 6 équipes qui se sont qualifiées pendant les phases finales de secteur pour le « Challenge Réunion la 1ère Tir au but ». Elles s’affronteront à 13h30 deux à deux pour la grande finale. Les deux grands gagnants (1 équipe fille et 1 équipe garçon) seront récompensés à l’issue de la journée. Afin de sensibiliser les enfants aux règles de bonne conduite et au respect de l’adversaire dans le sport dès le plus jeune âge, l’équipe qui aura réussi à récolter le plus de cartons verts, remportera le « trophée Frenchbee du Fairplay ». Les cartons verts récompensent en plein match les comportements exemplaires. Mais cette année, les organisateurs vont plus loin en organisant le « Challenge des supporters ». Les parents et supporters sont invités à se déguiser ou s’habiller aux couleurs de leur club ; banderoles, maquillage, musique : pour chauffer l’ambiance tout est permis ! L’objectif est de supporter son équipe dans la joie et la bonne humeur et d’accompagner les enfants dans la victoire comme dans la défaite. Car c’est aussi par l’exemple que l’on transmet les valeurs du sport et du fairplay aux enfants.