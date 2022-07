Communiqué Danone Nations Club, les jeunes Réunionnais attendus parmi les meilleurs joueurs mondiaux de la compétition de foot en ligne

​La Danone Nations Cup, c’est le plus grand tournoi de football au monde pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. Mais avant de chausser les crampons pour se retrouver sur le terrain fin août, les marmailles peuvent participer à la compétition internationale en ligne : le Danone Nation Club. L’an dernier, deux d’entre eux ont fini dans le top 11 Mondial. Par N.P - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 15:40

Le communiqué :



Deux Réunionnais dans le top 11 en 2021 : on recommence en 2022 ?



La Danone Nations Cup c’est la plus grande compétition de football pour les marmailles de 10 à 12 ans. La compétition locale organisée par Danone Réunion et la Ligue Réunionnaise de foot débutera fin août à La Réunion et désignera encore cette année une équipe de fille et une équipe de garçons gagnants réunionnais. En attendant, de superbes challenges attendent les jeunes sur internet : c’est le Danone Nations Club. Gratuit et accessible à tous les enfants de 10 à 15 ans qu’ils soient ou non licenciés d’un club de football, ce tournoi mondial en ligne vient de commencer et se tiendra jusqu’au 15 novembre. L’an dernier deux marmailles du Tampon ont fait partie des 11 finalistes mondiaux et ont remporté un voyage de rêve à Paris, prouvant ainsi le talent des jeunes joueurs réunionnais ! Ce projet est soutenu par Ada Hegerberg, joueuse de football internationale qui a été la première femme à remporter le ballon d’or féminin France football, Lia Lewis Championne mondiale de Freestyle et Javi Freestyle, 4 fois champion d’Espagne de la discipline et enfin le jeune Lewen, grand gagnant de la Saison 1 originaire de la Nouvelle-Calédonie. Ils vont lancer des challenges aux enfants du monde entier et les accompagner tout au long de ce tournoi, une chance pour les plus jeunes de pouvoir interagir avec leurs idoles.



Des challenges & un voyage de rêve à la clef !



Pour jouer rien de plus simple et rien de plus amusant ! il suffit de s’inscrire sur une plateforme 100% sécurisée, les enfants devront ensuite relever les défis foot lancés par les parrains, comme envoyer reproduire leurs gestes techniques et les envoyer par vidéos. Plus les jeunes inscrits participent aux défis, plus ils gagnent de points pour espérer arriver en tête du classement. A la fin de la compétition, le 15 novembre 2022, les 11 premiers du classement mondial gagneront un voyage de rêve autour du foot avec un accompagnant légal (le grand champion + les 5 premières filles + les 5 premiers garçons). Le voyage est prévu pour 2023, les dates et le lieu seront communiqués plus tard mais une chose est sûre, ce sera en Europe. La plateforme offre aussi aux enfants la possibilité de s’instruire avec des articles et des bons plans au sujet de l’hydratation et de la nutrition essentiels à la pratique sportive.



Du foot mais pas que !



“Play Football, Change The Game” est la signature de la Danone Nations Cup. Et cela se retrouve sur la plateforme du Club. En effet, plus les enfants jouent, plus ils accumulent des points pour une cause unique : l’accès à l’eau potable. C’est donc un effort collectif que tous les membres doivent accomplir afin de soutenir les trois social business soutenus par Danone Communities : Oshun (Sénégal), Naandi (Inde) et Nazava (Indonésie). Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de Danone Communities :https://www.danonecommunities.com/fr/



Pour participer, les inscriptions se font sur https://club.danonenationscup.com/