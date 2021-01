Danilo "temporairement" rétrogradée au stade de zone perturbée

ZONE PERTURBEE numéro 6 (DANILO)

Distance des côtes réunionnaises: 1130 km au secteur: EST-NORD-EST

Déplacement: OUEST, à 19 km/h.





1) DANILO est déclassée temporairement au stade de zone perturbée. Elle se situe à près de 350 km au nord-est de l'île Rodrigues et poursuit son déplacement en direction générale de l'Ouest.



2) DANILO va continuer sur cette trajectoire, avant une orientation vers le Sud-Ouest, attendue dès demain en direction des Mascareignes.



3) DANILO est prévu passer à proximité, voire sur La Réunion, en cours de journée de lundi. Son intensité à ce moment-là reste soumise à incertitude, mais l'option la plus probable reste celle du passage d'un système au stade de tempête tropicale modérée ou dépression tropicale.



4) L'ampleur de la dégradation du temps sur La Réunion, qui surviendra à compter de dimanche, restera largement dépendante de la trajectoire finale du phénomène : un passage sur ou au nord du département, comme actuellement prévu, occasionnerait un impact significatif en termes de pluies et de vent. Par contre, un passage plus loin au sud-est atténuerait fortement les conséquences sur l'île.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 09/01 à 16h locales, par 18.3 Sud / 61.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 10/01 à 16h locales, par 19.5 Sud / 58.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 11/01 à 16h locales, par 20.7 Sud / 56.1 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 12/01 à 16h locales, par 23.3 Sud / 51.5 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 13/01 à 16h locales, par 25.2 Sud / 48.6 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.