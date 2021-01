A la Une . Danilo se trouve à 1215 km de La Réunion

Toujours au stade de dépression, Danilo continue sa route vers les Mascareignes. Météo France précise qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes sur sa trajectoire et détaille les différents scénarios.

DANILO reste au stade de dépression tropicale. Elle se situe à près de 600 km à l'Est-Nord-Est de l'île Rodrigues et poursuit son déplacement en direction générale de l'Ouest.



DANILO va continuer sur cette trajectoire un peu plus lontemps que prévu initialement, avant une orientation vers le Sud-Ouest attendue à partir de Samedi.



DANILO est prévu passer à proximité voire sur La Réunion en cours de journée de lundi. Son intensité à ce moment-là reste soumise à incertitude, mais l'option la plus probable reste celle du passage d'un système au stade de tempête tropicale modérée.



L'ampleur de la dégradation du temps sur La Réunion, qui surviendra à compter de dimanche, restera largement dépendante de la trajectoire du phénomène : un passage sur ou au nord du département, comme actuellement prévu, occasionnerait un impact significatif en termes de pluies et de vent. Par contre, un passage plus loin au sud-est atténuerait fortement les conséquences sur l'île.