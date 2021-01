Danilo se renforce mais toujours à bonne distance de La Réunion

La forte tempête tropicale Danilo se situe toujours à bonne distance au Nord-Est des Mascareignes et maintient un déplacement rapide en direction du Sud-Est. À 4h locales, le système, dont la pression au centre est de 987 hPa, était situé aux points 14.3 Sud et 76.3 Est, soit à 2295 km à l'Est-Nord-Est de La Réunion. Danilo se déplace en direction du Sud-Est à une vitesse de 30 km/h, mais devrait modifier sa trajectoire d'ici mardi.



En effet, jusqu'à mardi, ce système va avoir une trajectoire globale en direction du Sud-Est puis du Sud en ralentissant graduellement à partir d'aujourd'hui. Jusqu'en fin de journée, le système devrait rester à un stade assez mature. Une intensification est même possible. A partir de la nuit prochaine, une phase d'affaiblissement devrait se mettre en place.



Mardi soir ou mercredi, une reprise de la trajectoire en direction générale de l'Ouest est attendue. Danilo serait alors dans un environnement marginalement favorable à l'intensification au moins dans un premier temps avant d'évoluer dans un environnement plus favorable en fin de semaine. Un développement très graduel est alors envisagé.



Bien que ce scénario rapprocherait Danilo des Mascareignes, il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des incertitudes encore nombreuses sur cette prévision. On rappelle que les erreurs moyennes de prévisions à 5 jours sont de l'ordre de 300 à 400 km.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 05/01 à 04h locales, par 16.6 Sud / 77.3 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 06/01 à 04h locales, par 17.1 Sud / 75.3 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 07/01 à 04h locales, par 16.3 Sud / 71.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 08/01 à 04h locales, par 16.2 Sud / 67.6 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 09/01 à 04h locales, par 17.2 Sud / 63.2 Est