A la Une .. Danilo s'affaiblit mais pourrait concerner les Mascareignes dans les prochains jours

La tempête tropicale modérée Danilo est en phase d'affaiblissement. Selon Météo-France, elle se situait à 4h locales aux points 16.6 Sud et 76.1 Est, soit à 2 190 km à l'Est de La Réunion. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 07:31 | Lu 1444 fois

Au cours des trois prochains jours, elle devrait se déplacer vers l'ouest à une intensité faible ou modérée, prévoit Météo-France et pourrait passer à proximité nord des Mascareignes en fin de semaine voire ce week-end.



"En terme d'intensité, la prévision est encore particulièrement incertaine. Dans ce contexte, il est donc encore trop tôt pour prévoir de manière fiable une éventuelle menace sur les iles habitées impacts. Pour rappel, les erreurs moyennes habituelles de prévisions de positions à 5 jours sont de l'ordre de 300 à 400 km", ajoute Météo-France.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 07/01 à 04h locales, par 17.0 Sud / 72.5 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 08/01 à 04h locales, par 17.2 Sud / 67.4 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 09/01 à 04h locales, par 17.5 Sud / 63.0 Est.

DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 10/01 à 04h locales, par 18.5 Sud / 58.9 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 11/01 à 04h locales, par 19.9 Sud / 55.3 Est