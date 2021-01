A la Une . Danilo, la nouvelle prévision de trajectoire est inquiétante

Météo France fait le point sur l'évolution de la dépression tropicale qui évolue actuellement à moins de 2.000 kilomètres de La Réunion. Un passage était prévu au Nord de notre île lundi, elle pourrait passer sur notre île mais sans regagner en intensité. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 11:17 | Lu 8706 fois

Danilo, baptisée tempête en début de semaine, a été rétrogradée au stade de dépression tropicale. Après avoir effectué son virage vers l'Ouest et avoir mis le cap sur les Mascareignes, les prévisions de sa trajectoire se précisent.



Les services de Météo France prévoyaient jusqu'à hier un passage au plus près de La Réunion dans la journée de lundi, plutôt au Nord de nos côtes. Mais cela vient d'être revu en milieu de matinée.



Danilo pourrait donc passer sur La Réunion en début de semaine prochaine, mais rester au stade de dépression tropicale, ce qui devrait limiter l'ampleur de la dégradation météorologique prévue pour notre île dès dimanche.



Les prévisionnistes de Météo France restent pour autant toujours prudents car le météore se trouve toujours à 1715 kilomètres de La Réunion et ne présente pour les 3 prochains jours aucun risque pour notre île.



DEPRESSION TROPICALE DANILO



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 85 km/h.

Pression estimée au centre : 995 hPa.



Position le 07 janvier à 10 heures locales Réunion : 16.3 Sud / 71.3 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1715 km au secteur EST-NORD-EST

Distance de Mayotte : 2840 km au secteur EST

Déplacement : OUEST, à 19 km/h.



Informations sur le système :

1) DANILO reste au stade de dépression tropicale. Elle se situe à près de 1000 km à l'Est-Nord-Est de l'île Rodrigues et poursuit son déplacement en direction générale de l'Ouest.



2) Au cours des prochains jours, elle va continuer sur cette trajectoire à une intensité faible ou modérée (tempête ou dépression tropicale) avec une tendance à incurver vers le Sud-Ouest à partir du week-end.



3) En fin de semaine et en tout début de semaine prochaine, DANILO va donc passer à proximité des Mascareignes. L'intensité qu'aura alors le système reste relativement incertaine. Néanmoins, une probable dégradation des conditions météorologiques est envisagée: vendredi/samedi pour l'île Rodrigues et à partir de dimanche pour le secteur Maurice - La Réunion. L'ampleur de cette

dégradation reste à préciser.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 08/01 à 10h locales, par 16.9 Sud / 66.6 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 09/01 à 10h locales, par 17.8 Sud / 62.2 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 10/01 à 10h locales, par 19.1 Sud / 59.1 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 11/01 à 10h locales, par 20.9 Sud / 56.8 Est.



SE DISSIPANT,

Centre positionné le 12/01 à 10h locales, par 23.5 Sud / 52.1 Est

