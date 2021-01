Danilo est à 850 km de La Réunion

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE.



DEPRESSION RESIDUELLE numéro 6 (DANILO)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 85 km/h.

Pression estimée au centre: 1001 hPa.

Position le 09 janvier à 16 heures locales: 18.0 Sud / 63.2 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 850 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 2020 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 15 km/h.



Informations sur le système :

1) DANILO reste en ce début de journée, un système de très faible intensité. Le centre est en train de passer au plus près de l'île Rodrigues, à environ 200 km au Nord.



2) DANILO va continuer sur une trajectoire globalement orientée vers l'Ouest-Sud-Ouest en direction du secteur Maurice / La Réunion.



3) DANILO est prévu passer à proximité nord immédiate de La Réunion, voire sur l'ile, en fin de journée de lundi ou dans la nuit de lundi à mardi. Son intensité à ce moment-là reste soumise à incertitude, mais l'option la plus probable reste celle du passage d'un système de faible intensité



4) L'ampleur de la dégradation du temps sur La Réunion, qui surviendra à compter de dimanche, restera largement dépendante de la trajectoire finale du phénomène : un passage au nord ou sur le département, comme actuellement prévu, occasionnerait un impact significatif en termes de pluies surtout mais aussi de vent.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 10/01 à 16h locales, par 19.2 Sud / 59.5 Est.



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 11/01 à 16h locales, par 20.2 Sud / 56.6 Est.



DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 12/01 à 16h locales, par 20.9 Sud / 53.0 Est.