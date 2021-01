A la Une ... Danilo à 310 km de La Réunion : "faible" risque de fortes pluies cette nuit

Un temps de saison aujourd'hui et un faible risque de fortes pluies orageuses sont prévues par Météo France alors que Danilo va transiter au Nord de La Réunion entre lundi et mardi. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 10:58 | Lu 764 fois

1) DANILO est un système en voie de comblement qui va transiter aujourd'hui à proximité Nord ou sur Maurice puis demain matin au Nord de La Réunion.



2) L'état très affaibli du système et l'environnement peu propice à son entretien, vont limiter l'ampleur du changement de temps qui s'amorce aujourd'hui. C'est donc un temps plus humide et plus lourd, mais de saison, qui va accompagner le transit des restes de DANILO. Un faible risque de fortes pluies orageuses persiste toutefois pour la nuit prochaine et demain matin sur la moitié Est de l'île.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 12/01 à 10h locales, par 20.0 Sud / 55.0 Est.