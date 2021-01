A la Une . Danilo à 2245 km de La Réunion

La tempête tropicale Danilo se situe à 2245 km. Si le système s’éloignait de nos côtes jusqu’à présent, il devrait changer de direction et pourrait toucher les Mascareignes dans quelques jours. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 4 Janvier 2021 à 17:04 | Lu 445 fois

Tel son homonyme du PSG, le système dépressionnaire Danilo est un spécialiste du contre-pied. Après s’être d’abord dirigée vers l’Est, la tempête tropicale amorce actuellement un demi-tour pour se diriger vers les Mascareignes. Il pourrait toucher Rodrigues aux alentours du 9 janvier.





Bulletin du 04 janvier à 16h33 locales de La Réunion (15h33 locales de Mayotte) :



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 6 (DANILO)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.

Pression estimée au centre: 995 hPa.

Position le 04 janvier à 16 heures locales: 15.1 Sud / 76.2 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 2245 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 3350 km au secteur: EST

Déplacement: SUD-EST, à 9 km/h.



Informations sur le système :

1) Danilo est une tempête tropicale modérée qui se situe toujours à bonne distance au Nord-Est des Mascareignes.



2) Jusqu'à mercredi, le système devrait se déplacer lentement en restant loin des terres habitées. Il devrait rester à un intensité faible ou modérée durant cette période.



3) En journée de mercredi, une reprise de la trajectoire en direction générale de l'Ouest est attendue. Il pourrait alors à nouveau s'intensifier mais ce n'est pas encore certain.



4) Bien que ce scénario rapprocherait DANILO des Mascareignes, il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des incertitudes encore extrêmement nombreuses sur cette prévision. On rappelle d'ailleurs que les erreurs moyennes habituelles de prévisions à 5 jours sont de l'ordre de 300 à 400 km.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 05/01 à 16h locales, par 16.2 Sud / 76.5 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 06/01 à 16h locales, par 16.2 Sud / 74.5 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 07/01 à 16h locales, par 16.2 Sud / 71.4 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 08/01 à 16h locales, par 16.3 Sud / 67.3 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 09/01 à 16h locales, par 17.3 Sud / 64.6 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.





