La grande Une Danilo à 1315 km de La Réunion, orientation vers le Sud-Ouest attendue ce samedi

Danilo reste au stade de dépression tropicale. Le système dépressionnaire se situait à 4h locales à près de 1315 km à l'Est-Nord-Est de l'île et poursuit son déplacement en direction générale de l'Ouest-Sud-Ouest à une vitesse de 22 km/h. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 07:44 | Lu 2168 fois

La probabilité d'impact direct de Danilo sur La Réunion

Danilo va continuer sur cette trajectoire un peu plus longtemps que prévu initialement, avant une orientation vers le Sud-Ouest attendue à partir de samedi.



Le système est prévu de passer à proximité voire sur La Réunion en cours de journée de lundi. Son intensité à ce moment-là reste soumise à incertitude, mais l'option la plus probable reste celle du passage d'un système au stade de tempête tropicale modérée.



L'ampleur de la dégradation du temps sur La Réunion, qui surviendra à compter de dimanche, restera largement dépendante de la trajectoire du phénomène : un passage sur ou au nord du département, comme actuellement prévu, occasionnerait un impact significatif en termes de pluies et de vent. Par contre, un passage plus loin au sud-est atténuerait fortement les conséquences sur l'île.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 09/01 à 04h locales, par 17.4 Sud / 63.3 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 10/01 à 04h locales, par 19.0 Sud / 59.7 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 11/01 à 04h locales, par 20.6 Sud / 56.8 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 12/01 à 04h locales, par 22.3 Sud / 53.0 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 13/01 à 04h locales, par 23.6 Sud / 50.0 Est Danilo va continuer sur cette trajectoire un peu plus longtemps que prévu initialement, avant une orientation vers le Sud-Ouest attendue à partir de samedi.Le système est prévu de passer à proximité voire sur La Réunion en cours de journée de lundi. Son intensité à ce moment-là reste soumise à incertitude, mais l'option la plus probable reste celle du passage d'un système au stade de tempête tropicale modérée.L'ampleur de la dégradation du temps sur La Réunion, qui surviendra à compter de dimanche, restera largement dépendante de la trajectoire du phénomène : un passage sur ou au nord du département, comme actuellement prévu, occasionnerait un impact significatif en termes de pluies et de vent. Par contre, un passage plus loin au sud-est atténuerait fortement les conséquences sur l'île.TEMPETE TROPICALE MODEREE,Centre positionné le 09/01 à 04h locales, par 17.4 Sud / 63.3 Est.TEMPETE TROPICALE MODEREE,Centre positionné le 10/01 à 04h locales, par 19.0 Sud / 59.7 Est.TEMPETE TROPICALE MODEREE,Centre positionné le 11/01 à 04h locales, par 20.6 Sud / 56.8 Est.TEMPETE TROPICALE MODEREE,Centre positionné le 12/01 à 04h locales, par 22.3 Sud / 53.0 Est.DEPRESSION TROPICALE,Centre positionné le 13/01 à 04h locales, par 23.6 Sud / 50.0 Est