Danilo : Pré-alerte jaune cyclonique

Pré-alerte jaune cyclonique Danilo

Un système dépressionnaire tropical, dénommé Danilo, évolue actuellement au nord-est de l'île Rodrigues. Il se déplace actuellement en direction générale de l'Ouest et va se rapprocher de nos côtes des les prochaines 72 heures.



Ce système dépressionnaire pourrait donc occasionner une dégradation des conditions météorologiques à compter du dimanche 10 janvier soir et principalement le lundi 11 janvier .



En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau « pré-alerte jaune cyclonique » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce jour, vendredi 8 janvier, à 17h.



Une cellule de suivi est d'ores et déjà active en préfecture ; elle analysera en lien avec Météo France les risques liés à l'évolution de la dépression. Le niveau d'alerte orange (danger dans les 24 heures) pourrait être déclenché au cours du week-end si la nature de la menace venait à le justifier.



A ce stade, il est recommandé de :



Se tenir informé régulièrement sur l'évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le 08.97.65.01.01 pour le point cyclone ;



Ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer qui se poursuivraient au-delà du dimanche ;



Les centres d'accueil de mineurs (centres aérés, centres de loisirs...) doivent suspendre toutes sorties imposant des déplacements extérieurs à compter du dimanche jusqu'au mardi ;



Vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical ;



Ne pas s'approcher du rivage en cas de houle ;



Vérifier les toitures et les fermetures des locaux d'habitation ;



Vérifier l'arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers ;



S'assurer de connaître le numéro du centre d'hébergement le plus proche de son domicile, au besoin en appelant sa mairie ;



Contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires.



Pour en savoir sur les niveaux d'alerte cyclonique, consultez le site de la préfecture : www.reunion.gouv.fr



Numéros de téléphones utiles : SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.