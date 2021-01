Société Danilo : Les sentiers déconseillés et à privilégier

L'Office National des Forêts fait le point sur la situation dans les entiers alors que la dépression résiduelle Danilo s'approche de La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 11:15 | Lu 36 fois

« La dépression tropicale Danilo, attendra La Réunion dans la soirée avec des vents de 80 à 100 km par le SE, avec des pluies de nature à impacter l’ensemble de l’île. Il est à noter le maintien de l’alerte jaune cyclonique.



En cette période de vacances scolaires, l’ONF tient à rappeler les consignes de prudence à adopter sur tous les sentiers réunionnais :



- 1 er réflexe : se tenir au courant des sentiers ouverts / fermés en consultant le site internet dédié de l'ONF

internet dédié: http://www.onf.fr/lareunion/sommaire/loisirs_en_foret/randonner/organiser/20071128-162349-

190807/@@index.html



Chaque décision de fermeture correspond à un danger pour le randonneur.



- 2 ème réflexe : continuer à rester très prudent sur chaque itinéraire traversant une rivière, et ne pas hésiter à faire demi-tour si le débit est important.



- 3 ème réflexe : éviter les randonnées dans les zones de remparts, où les chutes de pierres sont fréquentes après un épisode pluvieux (en effet, le séchage des sols décollera les rochers rendus instables par la pluie).



Quelques exemples de secteurs déconseillés : Canalisation des Orangers, sentier Augustave, sentiers Trois Roches-Roche Plate, Grand Place-Roche Ancrée- Roche Plate, La Nouvelle-Fond Mafate- Roche Plate, Cayenne- Roche Ancrée, Ilet à Guillaume, Grand Ilet-Roche Ecrite, Bé Cabot-Plaine des Fougères, Cascade Bras Rouge, Cilaos-Ilet à Cordes, sentier Burel…



- 4 ème réflexe : privilégier les randonnées en forêts et sur planèzes.

Quelques idées : massif de Bébour- Bélouve, le Piton des Neiges par la forêt de Bélouve, massifs du Maïdo et des Makes, Petit Bénare, Grand Bénare, Piton Textor, Piton de l’Eau, Morne Langevin, Trous Blancs, Roche Ecrite depuis Saint Denis…



La Réunion, terre de randonnée, est aussi une haute montagne aux pluies intenses et aux versants fragiles : amis randonneurs, soyez patients, soyez très prudents, et profitez pleinement des vacances ! »