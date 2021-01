A la Une . Danilo : Fortes pluies et vents de 100 km/h, le scénario "privilégié" de Météo France

Suite au déclenchement de la pré-alerte cyclonique par le Préfet de La Réunion, Météo France fait le point sur les deux scénarios possibles du passage de Danilo lors de son passage au plus proche de notre île. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 18:46 | Lu 2387 fois





Après un samedi calme et ensoleillé, les conditions à la Réunion vont se dégrader en fin de week-end, à retrouver sur le bulletin :



Lundi, selon le scénario actuellement privilégié, des fortes pluies et des rafales supérieures à 100km/h pourraient impacter la Réunion. Cependant au vu des incertitudes (200km d'erreur de position en moyenne à 3 jours).



A 16h, DANILO est un système de faible intensité à plus de 1100 km au nord-est de l'île. Il devrait passer à proximité de la Réunion en journée de lundi, au stade de tempête.Après un samedi calme et ensoleillé, les conditions à la Réunion vont se dégrader en fin de week-end, à retrouver sur le bulletin : http://www.meteofrance.re/previsions-meteo-reunion/bulletin Lundi, selon le scénario actuellement privilégié, des fortes pluies et des rafales supérieures à 100km/h pourraient impacter la Réunion. Cependant au vu des incertitudes (200km d'erreur de position en moyenne à 3 jours).





Un scénario moins menaçant est encore possible, dans le cas d'une trajectoire plus sud que prévue. Les conditions dégradées pourraient rester alors au large de l'île.