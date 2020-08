Danielle Swagger, un son venu du Botswana

Danielle Swagger a commencé à faire de la musique professionnellement en 2012. Sa participation à un enregistrement et émission de Tv locale à Flavadome en 2011 avec son frère Jt SpecialBoy (Artiste et producteur), l’a rendu célèbre. C’est exactement à ce moment-là qu’elle a voulu persévérer dans le domaine musical. L’année suivante, elle sort son premier single “Sheba Gusheshe ” qui tournera en rotation sur toutes les radios locales.



En 2016, elle rencontre Fabio Marouvin, pianiste et producteur de l’île de la Réunion, qui était en tournée au Botswana. Ensemble, ils produisent son single “I got it ” et grâce à ce titre, Danielle décroche un contrat en digital distribution Worldwide. S’enchaînent alors d’autres titres “Right on time ” feat avec Jt SpeacialBoy et Anla, puis “Apology » feat avec MC Bad. Puis en 2017, elle s’envole pour six mois en France pour découvrir l’industrie musicale française et continuer à développer sa carrière d’artiste.



Danielle est une belle jeune femme qui ne passe pas inaperçue avec son physique atypique, modèle freelance, elle pose pour de nombreux photographes. D’ailleurs, quand elle séjournait en France, elle faisait également la promotion de sa marque.