Daniel Gonthier appelle à l’égalité entre Outre-mers et Métropolitains

Daniel Gonthier tend à ce que "l’égalité soit bel et bien réelle". L’élu appelle à ce que les personnes, aux manettes des mêmes missions, puissent enfin avoir accès aux mêmes droits. Il prend l’exemple des gendarmes. "Seuls les gendarmes nés en Métropoles et affectés ici temporairement disposent d’un privilège en matière de droits à la retraite" explique-t-il.



Alors que la loi sur l’égalité réelle a été votée il y a près d’un an, le système de retraite leur permet toujours d’obtenir une majoration de leurs droits. Autrement dit, pour une année effectuée, deux années sont comptabilisées pour la cotisation à la retraite.

Contrairement à un gendarme réunionnais, pour qui une année égale une année. "Les outre-mers seraient soumis à un degré d’insécurité et d’insalubrité insupportables", confie-t-il.



Bien qu’il ne remette pas en cause le travail et l’investissement de chacun de ces gendarmes, Daniel Gonthier tend bien rétablir l’ordre et apporter des faits concrets à cette inégalité. "Je demande que les mêmes droits soient reconnus pour les gendarmes et militaires originaires des outre-mers et qui, à un moment donné, choisissent eux aussi de venir servir sur notre territoire."