Daniel Gonthier : "Démissions à la chaîne" au sein du conseil municipal de Bras-Panon

Comme les cinq doigts de la main qu’il ne sait plus tendre vers la population, Jean-Hugues Ratenon a fait démissionner cinq des élus de son groupe « C’est le moment » (nom de sa liste aux élections municipales de 2014), au sein du conseil municipal de Bras-Panon.



Ce n’était certainement pas le moment d’en revenir à la politique politicienne, alors que nos citoyens se questionnent sur le rôle et la place des élus dans la société. Ce n’était sûrement pas le moment de rappeler combien la politique de Jean-Hugues Ratenon est faite de petits arrangements, alors qu’un appel à plus de clarté de l’action politique a clairement été lancé par la population.



C’est le moment pour moi de poser une question : à quand une réelle présence des élus, pas si insoumis, lors des conseils municipaux, pour construire et tourner la page ? La campagne est terminée.



Daniel GONTHIER

Maire de Bras-Panon