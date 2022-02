Faits-divers Daniel Dijoux atteint du Covid : Le procès du triple infanticide pourrait être reporté

Daniel Dijoux, l'auteur présumé de l'assassinat de ses trois petits garçons à la Rivière des Galets, doit être jugé devant les assises ce jeudi et vendredi. Testé positif au Covid et non vacciné, le quadragénaire qui encourt la perpétuité pourrait voir son procès reporté. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 12:31





Ce jeudi et jusqu'à vendredi, Daniel Dijoux doit être jugé pour ses crimes devant la cour d'assises. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.



Alors que l'accusé est non vacciné et qu'il a été testé positif au Covid vendredi dernier, il y a de fortes probabilités que l'audience soit renvoyée au début de l'hiver austral.



