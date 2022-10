A la Une . Daniel Alamélou succède à Michel Vergoz à la tête du Sydne

Alors que son nom revenait avec insistance pour succéder à Michel Vergoz, démissionnaire de la présidence du Sydne, c'est désormais officiel. Seul candidat en lice, l'élu de la Cinor, Daniel Alamélou, a été officiellement élu ce lundi nouveau président du Syndicat intercommunal de traitement des déchets. Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour la structure, qui espère sortir des tensions entre élus du Nord et de l'Est. Il a été élu à l'unanimité ce lundi après-midi. Par SI - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 14:35





Michel Vergoz démissionne de la Cirest et quitte la présidence du SYDNE

Cela faisait plusieurs années que le Sydne était paralysé par le conflit opposant les élus de la Cinor à ceux de la Cirest, en raison du marché à plus de 240 millions d'euros conclu -sans mise en concurrence- entre le président de l'époque, Gérald Maillot, avec l'entreprise Suez pour la construction d'un centre de valorisation des déchets à Sainte-Suzanne. Une décision prise unilatéralement par la Cinor à l'époque. La brouille entre la Cirest et la Cinor avait été réglée par voie judiciaire. Dans son verdict rendu en mai dernier, la cour administrative de Bordeaux avait demandé la résiliation du marché avec effet différé de 7 ans. Un marché qui ne sera résilié qu'en 2026 mais qui d'ores et déjà grève les finances de la Cirest, comme l'avait rappelé l'intercommunalité

Virapoullé et Maillot s'écharpent autour d'un contrat à plus de 250 millions d'euros

Ce lundi, comme prévu Daniel Alamélou a été désigné pour succéder à Michel Vergoz à la tête du Sydne. Joé Bédier, Karel Magamootoo et Dominique Ponamballom ont été réélus respectivement 1er, 2e et 3e vices-présidents.



Ce lundi, comme prévu Daniel Alamélou a été désigné pour succéder à Michel Vergoz à la tête du Sydne. Joé Bédier, Karel Magamootoo et Dominique Ponamballom ont été réélus respectivement 1er, 2e et 3e vices-présidents.



Le nouveau président a tout d'abord tenu à "saluer le travail accompli" par les deux derniers présidents du syndicat, à savoir Gérald Maillot et Michel Vergoz. "On l‘a vu ces derniers temps, ce n'est pas facile. Notre syndicat a connu des contentieux judiciaires, structurels et politiques. Les problématiques de cette gouvernance ont décalé notre stratégie initiale. Je ramènerai la concertation pour préparer les orientations à venir. Nous devons avoir une vision territoriale et une ambition partagée pour le traitement et la gestion des déchets à La Réunion", a-t-il déclaré. "Je crois en ce travail avec nos partenaires publics et privés, sans oublier Ileva (l’autre syndicat mixte de traitement des déchets, NDLR)".



"On ne peut pas nier que le syndicat a traversé des moments difficiles. Ce vote à l'unanimité nous oblige à prendre conscience de l'intérêt de travailler main dans la main dans le sens intérêts du Nord et de l'Est", a exprimé Joé Bédier, estimant que Michel Vergoz "a assumé depuis la crise avec beaucoup de fougue et de passion" et adressant également "une pensée pour le personnel qui a besoin de travailler dans la sérénité".



Une nouvelle feuille de route



Le nouveau président du Sydne compte bien ramener de la sérénité dans les débats entre les élus communautaires de la Cirest et de la Cinor. Cela passera par la nécessaire mise en place d’une nouvelle feuille de route entre les différentes parties qu’ils soient publics ou privés pour décider des futures grandes orientations du syndicat mixte. À commencer par la position de ce dernier sur le projet de valorisation du CSR (combustibles solides de récupération). "La solution d’Albioma est encore sur la table et nous nous devons d’étudier plus en détail cette solution. C’est une urgence", clame Daniel Alamélou.



Urgence en raison de la fin annoncée de l’utilisation du charbon dans les deux centrales d’Albioma et dont son remplacement par de la bagasse ne suffira pas à combler le manque tient-il à rappeler, "en plus de la situation géopolitique encore incertaine pour importer les granulés de bois". "Si localement nous avons un potentiel CSR, il faut rapidement avancer" plaide Daniel Alamélou, qui se dit d’ores et déjà prêt à rencontrer la Commission de régulation de l’énergie (CRE).



Concernant l’extension actuelle de l’ISDND (Installation de stockage de déchets non-dangereux) de Bel-Air, "validée par le préfet et qui nous fait gagner -virtuellement- quelques années même si les nuisances sont là", Daniel Alamélou assure que cette question va revenir sur la table, "tout comme la renégociation du contrat passé avec Suez". Sur ce point, Daniel Alamélou montre déjà patte blanche, martelant qu'il ne sera pas "celui qui va décider de tout tout seul".