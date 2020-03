Municipales 2020 Daniel Alamélou, candidat à Ste-Suzanne: "Nous avons vu une désorganisation se mettre en place"





Sur le premier point, Daniel Alamélou souhaite emmener auprès des familles les besoins en termes de services publics. "Nous avons vu une désorganisation se mettre en place avec des fermetures et des réouvertures d’école, notamment à l’entrée de ville. Les agents, mais aussi les parents ne savent plus à quelle sauce ils vont être mangés", regrette Daniel Alamélou qui veut la création de secrétariats dans les écoles maternelles et primaires de la ville pour mettre fin à cette "désorganisation". Toujours dans le domaine de l’éducation, l’opposant municipal veut la construction de nouvelles écoles dans les secteurs de Trois-Frères et Deux-Rives, la réouverture de l’école Bauhinias ou encore la création de préaux et de jardins dans toutes les écoles de la ville. Sur le pouvoir d’achat des familles, Daniel Alamélou promet une baisse d’impôts dès 2022 sur le foncier bâti. "Nous sommes la troisième commune de l’île après Saint-Louis et Saint-Benoît où cette taxe est la plus élevée. La majorité sortante l’a augmenté par deux fois au cours de cette mandature pour atteindre une hausse de 18% au total ces six dernières années. Il faut absolument réduire les dépenses non-prioritaires et remettre les banques autour de la table. Nous ne pouvons plus à Sainte-Suzanne continuer à emprunter pour payer la dette, c’est vraiment la cavalerie. Le couperet va tomber tôt ou tard avec une possible mise sous tutelle", prévient-il.



Concernant l’aménagement du territoire, le leader de La Voix de La Réunion (LVR) propose la création de nouvelles bretelles d’accès à la route nationale, l’endiguement des ravines de la commune, mais aussi de désenclaver les quartiers de la commune en raccordant par exemple le chemin de l’école Ango au chemin Commune Ango. Au niveau des transports, Daniel Alamélou milite pour la création non pas d’un TAO comme voulu par la Cinor, mais d’un "TAEO" (pour "Tram Entrée Est et Ouest"). Il demande à ce que l’intercommunalité revoit son projet pour ne pas oublier Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, alors que la Région s’était déjà positionnée sur le chef-lieu bien avant la Cinor. "Il nous faut que le projet Tram Entrée Est et Ouest vienne se greffer très rapidement sur les deux projets qui sont en cours actuellement à la Cinor et à la Région pour qu’on puisse emmener le transport en commun par voie ferré jusqu’aux portes de Quartier-Français voire même plus loin", insiste-t-il. "C’est un projet ambitieux qu’on a sur les dix prochaines années pour faire en sorte que Sainte-Suzanne ne soit pas et ne reste pas une ville-dortoir", ajoute-t-il.



"Que Sainte-Suzanne ne reste pas une ville dortoir"



Sur le troisième grand axe de sa campagne, le développement économique, agricole et touristique, Daniel Alamélou veut la création de quatre nouvelles zones d’activité à Bagatelle, Bel-Air, La Marine et Quartier-Français, mais aussi engager les démarches pour la création d’une zone franche urbaine sur la commune, à l’image de Saint-André. Pour favoriser l’installation d’entreprises sur le territoire, la tête de liste "Sainte-Suzanne nout fierté" soumet la création de pépinière d’entreprises ou de locaux de type ÉcoBox, voire même la signature de contrats de bail à 1€ symbolique sur certaines zones d’activités. Sur la partie touristique, la création d’un parcours de santé et d’une zone de loisirs intercommunale équipée dans les hauts, le réaménagement du site du Bocage ou encore l’entretien des espaces verts (notamment les berges de la Rivière Sainte-Suzanne) son aussi dans les tuyaux.



