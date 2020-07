A la Une . Danger : Risque requin maximal

Le Centre Sécurité Requin (CSR) annonce un risque requin fort à maximal en raison de l’épisode de fortes houles et appelle à la plus grande prudence pour les usagers de la mer. Les conditions maritimes empêchant les bateaux de sortir en mer, la pêche de prévention n’est pas activée. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 11 Juillet 2020 à 08:58 | Lu 888 fois

Le communiqué du Centre Sécurité Requin :





"Avec le passage ces derniers jours de plusieurs épisodes de fortes houles, le programme réunionnais de pêche de prévention (PR2P) est interrompu depuis le 29 juin sur la majeure partie des zones habituellement couvertes. Le Centre Sécurité Requin recommande la plus grande vigilance à tous les usagers de la mer, et plus particulièrement aux pratiquants des activités nautiques particulièrement exposées au risque requin (surfeurs, bodyboardeurs…).



En effet, ces épisodes de forte houle ne permettent pas aux bateaux de sortir, ni d’entrer des ports et abris côtiers du littoral en toute sécurité, ni de poser les engins de pêche.



De plus, la période d’hiver austral où la température de l’eau de mer est plus fraîche et qui génère des fronts de houle australe recherchés par les pratiquants d’activités nautiques est également propice à une plus grande fréquentation des côtes par les requins-bouledogue.



Le Centre Sécurité Requin tient à rappeler que cette houle générée ainsi que le non-déploiement de la pêche de prévention constituent un facteur majeur d’augmentation du risque requin et demande à tous les usagers de la mer d’être extrêmement prudents dans leurs activités en mer."





