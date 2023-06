A la Une . Dancehall sans frontière : Scory Kovitch et Kaf Malbar collaborent avec des artistes antillais

Producteurs et chanteurs réunionnais et antillais se sont unis pour le titre "Saigné" mis en ligne en fin de semaine dernière sur les plateformes de streaming. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 07:07



Le producteur et DJ réunionnais Scory Kovitch a dévoilé le titre "Saigné", issu d'une collaboration entre différents artistes des Outre-mer. Aux platines aux côtés du Réunionnais se trouve Staniski, producteur émérite aux Antilles.



Au micro, on retrouve Kaf Malbar pour La Réunion mais aussi les Antillais Warped et Mali.





