La grande Une Dana Virin est élue Miss Réunion 2021

La Sainte-Suzannoise a été sacrée Miss Réunion ce samedi 28 août. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 22:53





Voici votre Miss Réunion préférée de tous les temps ! Dana Virin est la nouvelle reine de beauté de La Réunion. Miss Réunion 2021 est originaire de Sainte-Suzanne et mesure 1,73 mètre. La jeune femme de 22 ans est étudiante en Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance en alternance (assistante chargée d'affaires professionnelles).La 1ère dauphine est Tatiana Faubourg et Aurore Payet (la favorite des Zinfonautes) est deuxième dauphine.Une autre grande nouvelle a ponctué la soirée : Le Comité Miss France pourrait organiser en novembre le voyage de préparation du concours national à La Réunion !