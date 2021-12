A la Une . Dana Virin, 6e dauphine : Les réactions

Miss Réunion 2021 termine à la 7e place du concours de Miss France. Elle remercie les Réunionnais qui l'ont soutenu. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 12 Décembre 2021 à 11:31

Dana Virin repart de Caen avec l'écharpe de sixième dauphine de Miss France 2022. Miss Réunion 2021 a publié un message aux Réunionnais au terme du concours de beauté et a salué tous ceux qui l'ont soutenue.







Les Réunionnais se sont mobilisés et ont voté pour Dana Virin. Mais comme chaque année, beaucoup se sont plaints de ne pas voir leur votre être enregistrés :

Normal que les votes ont pas été pris en compte ...? #MissFrance2022 #missreunion pic.twitter.com/sxPHRtob0n

— OCP 🐲 (@OrnellaChanePo) December 11, 2021

Déjà à la Run il faut rester réveillé jusqu’à 2h30 du matin pour voter (c’est sur que certains dorment et ne peuvent pas voter) mais en plus nos votes ne passent pas ? Bon moi je suis tjr énervée #MissFrance #MissReunion

— 🇷🇪 (@yabdelux) December 12, 2021

Voila pourquoi il n'y a pas Miss Réunion #MissFrance2022 pic.twitter.com/YTd5U5z2XT

— Zordi mwin lé un moukate (@nicolas_gnv) December 11, 2021

Le choc de l'élimination de Dana Virin



Parmi les soutiens les plus vocaux de Miss Réunion 2021, figure Azuima Issa. L'ancienne reine de beauté a partagé sa tristesse sur les réseaux sociaux lorsque Dana Virin n'a pas été sélectionné pour le Top 5 de Miss France :



