Communiqué "Dan Ker Marmay" : Une journée caritative et récréative pour les enfants en difficulté de l’association Apprentis D’Auteuil

Dan Ker Marmay est un projet caritatif réalisé par sept étudiants à l’École de Gestion et de Commerce en préparation du Bachelor de Responsable, Marketing, Commercial et Gestion. L’objectif était d’offrir une journée inoubliable aux 16 enfants recueillis au point d’Accueil Relais de l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien. Au programme de cette journée récréative : spectacle de magie, atelier équitation, Escape-Game, et activités sportives type Koh-Lanta. Par N.P - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 10:26

Dan Ker Marmay est un projet caritatif dont l’objectif était d’offrir à 16 enfants du Réseau d’Accueil Relais une journée divertissante, enrichissante et ludique au sein du site de l’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien à la Montagne, qui a eu lieu le 13 mars 2022.



Les Apprentis d’Auteuil Océan Indien est une association qui contribue à la formation et à l’accompagnement de jeunes et de familles en situation de fragilité à La Réunion et plus largement dans l’Océan Indien. Depuis plus d’un siècle, acteur engagé dans la protection et la prévention de l’enfant, Apprentis d’Auteuil entreprend une tâche à la fois gratifiante et exigeante. C’est plus de 6 400 collaborateurs et 4 000 bénévoles qui œuvrent pour redonner confiance et le sourire aux jeunes et aux familles fragilisés au travers de diverses actions éducatives, de formations et d’insertion.



Chaque année, les Apprentis d’Auteuil aident plus de 30 000 jeunes à se construire pour devenir des acteurs responsables de leurs vies et par ailleurs faciliter leur insertion socio-professionnelle. L’association entend briser le cercle vicieux des inégalités, de l’échec scolaire et de l’exclusion sociale.



Au programme de cette journée, plusieurs activités ont été proposées aux enfants, telles que des compétitions sportives, des jeux ludiques, un escape-game, des balades à cheval, un spectacle de magie ou encore divers ateliers : maquillage, henné, chant etc.



La journée s’est terminée à 19h, avec des discours de remerciements de la part de la Team Dan Ker Marmay et de la part de l’association. Les enfants sont repartis de cette journée les cadeaux plein les bras, avec un sourire aux lèvres, et les étoiles plein les yeux. Un des enfants : Warren a touché le Team Dan Ker Marmay en plein dans le cœur en affirmant : "C’est le plus beau jour de ma vie".