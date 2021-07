A la Une . Damienne Verguin devient directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

Par arrêté du Premier ministre, du Ministre de l’économie, des finances et de la relance, de la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, du Ministre des outre-mer et du Ministre des solidarités et de la santé en date du 21 juillet 2021, Mme Damienne Verguin est nommée directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, à compter du 30 août 2021. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 14:51

Administratice générale, Madame Verguin a alterné dans son parcours professionnel des fonctions en administration centrale du ministère du travail (au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et à la direction générale du travail) et des fonctions d’expertise au Bureau international du travail ou encore à la DRH du groupe Orange.



Elle rejoint par la suite les services déconcentrés des ministères économiques et sociaux et occupait précédemment le poste de directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, chargée des fonctions de responsable du pôle « entreprises, emploi, compétences », de la région Occitanie.



Depuis le 1er avril 2021, la DEETS de La Réunion qui regroupe les services de la cohésion sociale (DCS) et ceux de la direction des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIECCTE) est l’interlocuteur économique et social privilégié des entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, partenaires sociaux et territoriaux, acteurs de l’insertion et des consommateurs.



En rassemblant les compétences dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle, cette nouvelle organisation permet de développer des synergies nouvelles au service des plus fragiles, de l’hébergement d’urgence à l’insertion par l’activité économique jusqu’à l’emploi.





Publicité Publicité