Damien Dorseuil "touché mais pas coulé"

La manche inaugurale du Championnat de la réunion des Rallyes ressemblait davantage à une bataille navale qu’à un rallye. Avis de fortes pluies et même avis crues étaient décrétés par les autorités. De retard en report puis suspension, le 7° Rallye régional de la Plaine des palmistes s’est finalement élancé sur décision de la Direction de Course.



Nombre d’équipages se montraient inquiets quant au déroulé de l’épreuve tant les conditions étaient mauvaises voire même dangereuses en certains endroits. «Je tiens d’abord à apporter nos vœux de prompt rétablissement à Meddy Gerville et Souka Zaneguy au nom de toute l’équipe.» précisait Damien Dorseuil en préambule. «En ce qui nous concerne, nous avons été contraints à l’abandon pour raisons mécaniques. Nous avions un doute concernant le pivot droit de la voiture et après avoir quitté l’assistance pour vérifier, en concertation avec l’équipe nous avons décidé d’en rester là. Hors de question de prendre le moindre risque pour nous ou les spectateurs. La sécurité passe avant tout.»



La décision était donc prise collégialement de rendre le carnet. Les contraintes supplémentaires du fait des profondes flaques d’eau impossibles à éviter et de l’aquaplaning permanent contraignaient donc l’équipage de la Ford Fiesta Rally2 à ne pas poursuivre la collection de succès consécutifs pour la belle Américaine. «Durant la première boucle, on était littéralement sur des œufs. On partait avec le numéro 2 et personne n’avait la moindre information concernant l’état de la route. L’essentiel était de terminer la boucle. Dans la deuxième passe, on a encore assoupli l’auto mais les conditions continuaient de se dégrader. En tout cas félicitations à Olivier et Yannick (Bardeur et Clain, vainqueurs du RPDP22 NDLR) ainsi qu’à notre ami Loïc (Grondin qui roule avec sa compagne et qui termine P2 NDLR) qui était rookie en Rally 2 et qui sont parvenus à concilier attaque généreuse et gestion de l’aquaplaning. Honnêtement je suis super content pour eux. Ça fait des clients en plus et c’est positif pour le rallye.»



Du fait des conditions météo, la Direction de Course décidait (enfin!) sagement de suspendre la course et d’annuler le tiers de l’épreuve restant à disputer. «Nous avons pris la décision la plus juste.»précisait le team manager Thierry De Berge. «Après avoir échangé avec l’équipage et le staff technique, il fallait en rester là. Le risque de dommage majeurs en cas de rupture du pivot était trop important. On ne marque rien sur cette épreuve mais on espère que le soleil et des conditions de roulage «normales»et sécurisées nous permettront d’évoluer correctement lors de la prochaine course organisée par l’ASAR.»



Le prochain rendez-vous en course est donc fixé à l’occasion du Rallye du Sud Sauvage avec un épicentre à Petite Ile le week end du 20 au 22 Mai.