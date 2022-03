Damien Dorseuil reste en Ford Fiesta pour la saison 2022

La continuité en point de mire... Et pour cause ! L’équipage Damien Dorseuil/ Kevin De Berge poursuit l’aventure sur la fidèle FordFiesta MKII Rally2. La belle bleue à l’ovale est titulaire de deux victoires consécutives à l’occasion des deux dernières épreuves en date. Parmi les top teams, le Team Dorseuil Compétition sera le seul à continuer sur la même voiture qu’en 2021.



«Pourquoi changer?» lâchait Thierry De Berge, le team manager. «Les garçons connaissent bien cette voiture. Elle est clairement performante puisqu’elle a deux victoires consécutives, série encours au compteur. L’équipe technique la connaît parfaitement. Aucune raison de changer!» La voiture sera donc bien alignée au départ du RPDP22 dans les hauteurs de l’île à la Plaine des Palmistes. «Ce sera une première pour cette voiture avec notre équipe technique» ajoutait Thierry. «Une Ford Fiesta MKII a déjà roulé en 2020 avec Damien et Kevin mais ce n’était pas ce châssis et pas notre encadrement technique.» Cette fois, la voiture disposera des bons pneumatiques et de toutes les ressources pour développer son potentiel.



En ce qui concerne l’équipage, seul Damien Dorseuil s’est déjà imposé à la Plaine des Palmistes mais cette victoire commence à dater et est rangée au rayon des souvenirs. «C’était en 2017. Ça commence à remonter hein!» s’amusait le pilote. «Maintenant nous connaissons plutôt bien notre voiture et on se battra évidemment pour la victoire. On est sur une bonne série et nous ferons tout notre possible pour la pour suivre.»



En ce qui concerne la voiture, elle bénéficiera d’une nouvelle décoration, véritable marque de fabrique du copilote Kevin De Berge, par ailleurs patron de Fire Design. «On met un point d’honneur à présenter à chaque fois une voiture attractive. C’est vrai que ça ne nous fait pas aller plus vite, mais c’est tellement plus agréable pour les spectateurs qui viennent participer au rallye par leur engouement. On se doit de les respecter et leur offrir un beau spectacle, une belle voiture en fait partie.» L’équipage a donc légitimement des ambitions et des objectifs élevés cette saison. Seule la première place a de la saveur sportive pour l’encadrement du Team Dorseuil Compétition. Néanmoins, aucune pression particulière puisque chaque membre de l’équipe: équipages, gestion technique, gestion sportive, partenaires, sponsors et spectateurs fait chacun tout le nécessaire pour permettre à l’équipage de donner le meilleur de lui-même.