Damien Dorseuil remporte le Rallye de Saint-Joseph

Le pilote de la Ford Fiesta MK2 est de retour aux affaires. Damien Dorseuil n'avait pas pu participer à la Ronde de l'Est, mais s'est illustré lors de l'épreuve qui s'est déroulée ce week-end dans le Sud Sauvage. Par NP - Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 à 06:45





Damien Dorseuil et Kévin De Berge remportent le 14e Rallye National de Saint-Joseph. À bord de leur Ford Fiesta MK2, ils n'ont pratiquement pas été inquiétés. Le seul à leur tenir la dragée haute était le vainqueur du Tour Auto 2021 et leader du championnat de La Réunion des rallyes, Thierry Law-Long.Le pilote de la Skoda Fabia a été distancé dès les premières spéciales roulantes de vendredi soir. Mais il a su se montrer menaçant sur des spéciales plus sinueuses et a remporté 2 temps scratchs samedi matin. Mais l'équipage Ford avait déjà creusé l'écart, le vainqueur de la Ronde de l'Est a donc géré sa course et s'est installé confortablement à la deuxième place pour asseoir sa domination sur le championnat.C'est une autre Ford Fiesta qui complète le podium du 14e Rallye National de Saint-Joseph. Celle de Stéphane Sam-Caw-Frève et de Hamza Mogalia. Une nouvelle troisième place pour le co-pilote fraîchement revenu du podium de la finale de la Coupe de France des Rallyes