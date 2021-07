A la Une . Damien Dorseuil et sa Fiesta MKII se mettent à nu

Suivez en direct sur Zinfos974 à 18h45, une interview interactive de Damien Dorseuil et Kévin de Berge, les favoris du 52e Tour Auto. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 15:55

Un entretien exclusif avec l’équipage vainqueur du dernier Tour Auto est à suivre en direct sur Zinfos974 dès 18h45.



L’équipage se prête au jeu d’une interview interactive où chacun pourra poser ses questions à Damien Dorseuil et Kévin de Berge. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur comment fonctionne un rallye et comment se prépare l’équipage en vue d’une épreuve aussi physique et face à une rude concurrence.



Damien Dorseuil et Kévin de Berge ne seront pas seul face aux internautes. La Ford Fiesta MKII de l’équipe sera présente et pourra aussi être scrutée sous tous les angles. Cinq caméras haute définition permettront aux internautes de tout voir du bolide !



L’entretien sera aussi le moment de se pencher sur la relation directe entre le sport mécanique et les avancées technologiques qui permettent d’améliorer le bilan carbone des voitures de série que l’on retrouve tous les jours sur nos routes.



Damien Dorseuil et Kévin de Berge feront aussi découvrir les lieux du garage mobile de la Team Dorseuil qui permettront au pilote de faire tous les réglages nécessaires pendant le 52e Tour Auto.



Pour faire simple, vous voulez tout savoir sur l’esprit du rallye ? Rendez-vous sur Zinfos974 dès 18h45 !



Et ce week-end, restez connectés sur Zinfos974. Tous les résultats et toutes les images seront à retrouver tout au long du 52e Tour Auto de La Réunion.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

