Damien Abad, nouvelle défection de poids chez Pécresse ?

Les hommes et femmes politiques ont envahi les réseaux sociaux, qui sont devenus leur principal moyen, et le plus rapide, de faire passer des messages. Un tweet en dit parfois beaucoup plus qu'une interview. Tout comme un "like" publié à bon escient.

Tous les journalistes scrutent donc attentivement les comptes des différents acteurs de la vie politique. Pourtant l'un d'eux, très important a jusqu'ici échappé à leur sagacité et il a fallu l'oeil particulièrement acéré d'un Zinfonaute pour le remarquer. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 22:11

France 5 a mis en ligne ce soir sur Instagram une publication (voir ci-contre) annonçant le passage sur son antenne, ce soir à 19h, de Guillaume Peltier, ancien vice-président du parti Les Républicains, récemment passé avec armes et bagages dans le camp d'Eric Zemmour.



En partant, il avait annoncé qu'il n'était que le premier d'une vague de démissions. Ce que Valérie Pécresse, sur France Info, avait démenti lundi matin, qualifiant même ce départ de "non-événement".



Jusque là, rien qu'on ne sache déjà.



Mais comme le dit l'expression, "le diable est dans les détails". Ou plus précisément dans les "like". En regardant bien sous la publication de France 5, notre lecteur a déniché un like de... Damien Abad, actuel président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale.



Jamais un homme politique de cette envergure n'aurait pris le risque de "liker" une telle publication. Tout cela a été fait sciemment pour faire passer un message. D'autant que nous avons vérifié et qu'il s'agit bien de son compte officiel.



Quel message? Pour notre part, nous ne voyons qu'une explication : il va suivre son ami Guillaume Peltier au parti Reconquête.



Et là, on passera directement de la rubrique "non-événement" à celle de "séisme"...











