Damien Abad cité dans une affaire de tentative de meurtre

À peine nommé ministre des Solidarités, Damien Abad se retrouve en pleine tourmente. Après avoir démenti toute accusation de viol à son encontre, une affaire de tentative de meurtre dans laquelle son nom intervient refait surface. Par NP - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 14:44





Damien Abad apparaît dans des écoutes policières visant ses amis, dans le cadre d'une tentative de meurtre qui remonte à 2020.



Un commando est appelé pour tuer un salarié d’une usine de plastique de l’Ain, département dans lequel Damien Abad est député, par ses patrons, Daniel et Muriel. Le frère et la sœur sont alors mis sur écoute par la justice, et évoquent Damien Abad. Ce dernier aurait fait jouer ses relations pour aller à la recherche d’informations auprès de la préfète de l’Ain et du procureur.



Il aurait également conseillé à ses amis de s’exprimer dans la presse pour apaiser la polémique. Muriel, soupçonnée d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, porte aujourd'hui un bracelet électronique.



