Daesh : Un ancien rappeur allemand, devenu djihadiste, tué en Syrie

Comme le rapporte un site de surveillance djihadiste SITE, Denis Cuspert, autrefois connu sous son nom de scène Deso Dogg aurait été tué mercredi dernier en Syrie lors d'un raid aérien. Le célèbre rappeur allemand, marié à une traductrice du FBI censée l'espionner, était un combattant bien connu de Daesh.



Ressortissant germano-ghanéen, il apparaissait dans plusieurs vidéos de l’organisation jihadiste, notamment une, dans laquelle il tenait une tête coupée selon les services américains.



C'est dans la ville de Gharanij, dans la province de Deir Ezzor(Est), qu'il aurait été abattu. Un communiqué de Wafa Media Foundation, media proche de Daesh, annonçait son décès.



Officiellement désigné comme terroriste début 2105 par le gouvernement américain, Denis Cuspert était considéré comme un recruteur du groupe pour les germanophobes. Selon les autorités américaines, en plus d'avoir proféré des menaces à l'encontre de Barak Obama, il aurait aussi encouragé des musulmans des pays occidentaux à commettre des attentats.



Il avait déjà étè donné mort par deux fois en Avril 2014 et Octobre 2015. Les sources djihadistes avaient reconnu qu'il avait survécu et s'étaient par deux fois rétractées.



Sa femme, Daniela Greene, traductrice du FBI recrutée pour l'espionner, avait clandestinement rejoint la Syrie en juin 2014. Ils s'étaient mariés le 27 juin de la même année. Selon certains documents publiés l'année dernière, elle avait pris conscience de la gravité de ses actes et était rentrée aux États-Unis deux mois plus tard. Dans un mail daté de juillet 2014 elle avait écrit "Je me suis vraiment mise dans le pétrin cette fois". Revenue en Aout 2014, elle avait été arrêtée dès son retour et avait pleinement coopéré avec les enquêteurs. Elle a écopé d'une peine de prison relativement clémente d'un an. Elle a été libérée en 2016.



Source sudouest.fr