A la Une . Dadju, Alonzo et Gazo au Kartel Urban Live 3 ce samedi à la Ravine Blanche

Le Kartel Prod organise sa troisième soirée Kartel Urban Live et se déplace cette fois à Saint-Pierre. Les stars nationales Dajdu, Alonzo et Gazo seront de la partie. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 07:19

Environ 10.000 personnes sont attendues par le Kartel Prod ce samedi à la Ravine Blanche pour le Kartel Urban Live 3. L'ouverture des portes est prévue à 18 heures, une heure après l'ouverture des guichets. Les festivités commenceront dès 19 heures avec les sets de DJ Chad et DJ Phil. Léa Churros conclura la première partie réunionnaise du show à 20 heures.



Les artistes de la scène nationale prendront le relai à partir de 20h30. Des performances de 40 à 50 minutes sont prévues pour Gazo puis Alonzo. Le clou du spectacle est attendu pour 22 heures, lorsque Dadju débutera sa prestation.









