Gilets Jaunes DUCC: Demande d'audience à la Ministre des Outre-mer Le Collectif de Défense des Usagers, des Citoyens et des Contribuables de La Réunion fait une demande d'audience à la Ministre des Outre-mer Annick Girardin. Voici le courrier :

Madame la Ministre des Outre-mer,



Par communiqué en date du 14 novembre 2018, nous avons fait part de notre point de vue sur le mouvement des «Gilets jaunes» et la nécessité de l’impôt. Mais nous dénonçons des dérives fiscales devenues extrémistes et inacceptables en ne cessant de violer le fondement même légal de l’impôt perçu.



Pour votre information, nous sommes affiliés au Collectif Interdépartemental de Défense de L'Usager Citoyen Contribuable, constitué de 204 Associations sur 86 départements, (Non subventionné, Statuts Apolitiques au J.O du 10 mai 2003). Notre objet s’appuie sur les Articles 14 & 15 de la Déclaration de l’Homme et du Citoyen.



La Réunion vit aujourd’hui une situation d’une grande ampleur mais qui couvait et était prévisible, au vu de la paupérisation et du contexte social. Pour autant, nous soutenons les revendications de la population et des «Gilets jaunes» qui reflètent le malaise grandissant de la société réunionnaise mais n’acceptons pas les actes de dégradations et de violences gratuites.



Les élus abusent des privilèges de la République sans se soucier du fossé qui s’est creusé au fil du temps. Les citoyens ne se reconnaissent plus dans leurs représentants. A leurs yeux, ils ont perdu toute crédibilité. Il serait de bonne augure que ces mêmes élus renoncent à leurs avantages et travaillent réellement pour l’ensemble des citoyens. Telle la devise : «Servir le peuple et non se servir du peuple».



Nous souhaitons contribuer à faire avancer des pistes qui permettraient de faire évoluer cette paralysie tout en respectant les doléances légitimes d’une population en détresse.



C’est pour cela Madame la Ministre des Outre-mer, le Collectif de Défense des USAGERS, des CITOYENS et des CONTRIBUABLES de La Réunion sollicite une demande d’audience afin de vous faire part, pour l’instant de 6 propositions susceptibles de renouer le dialogue avec la population. Cet échange pourrait se poursuivre et être relayé par la suite par notre collectif interdépartemental au niveau national.



Respectueusement.

Le Président

Jean Odel OUMANA.

