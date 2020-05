Société DRFIP: Pour déclarer vos revenus, ne vous déplacez pas Les centres des finances publiques sont fermés au public. Inutile donc de se déplacer pour faire sa déclaration d'impôt. Le communiqué de la direction régionale des finances publiques : Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 16:51 | Lu 302 fois





Vous pouvez effectuer vos démarches et poser vos questions dans votre espace particulier sur



Pour contacter nos services, utilisez prioritairement votre messagerie sécurisée



Vous pouvez également prendre un Rendez-Vous téléphonique avec votre centre sur impots.gouv.fr , rubrique « Mes contacts »



Vous pouvez aussi appeler au 0809 401 401 (prix d’un appel local – 10h30 à 21h) ou aux n° locaux suivants : ; 02 62 20 96 60 ; 02 62 20 96 61 ; 02 62 40 12 10 (7h30 à 12h et 13h30 à 15h)

Pour la déclaration en ligne, le service sera ouvert sur impots.gouv.fr jusqu’au 11 juin 2020 (date limite)



Pour la déclaration papier, seules les personnes ayant envoyé une déclaration papier en 2019 recevront une déclaration papier entre le 20 mai et début juin 2020. La date limite de dépôt est fixée au 12 juin 2020



Ne tenez pas compte de la date limite de déclaration qui figure sur la déclaration papier (il est fait mention du 14 mai 2020 mais cette date n’est plus bonne car la date limite a été repoussée au 12 juin 2020) Pour déclarer vos revenus, ne vous déplacez pas, les centres des finances publiques sont fermés au publicVous pouvez effectuer vos démarches et poser vos questions dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr Pour contacter nos services, utilisez prioritairement votre messagerie sécuriséeVous pouvez également prendre un Rendez-Vous téléphonique avec votre centre sur impots.gouv.fr , rubrique « Mes contacts »Vous pouvez aussi appeler au 0809 401 401 (prix d’un appel local – 10h30 à 21h) ou aux n° locaux suivants : ; 02 62 20 96 60 ; 02 62 20 96 61 ; 02 62 40 12 10 (7h30 à 12h et 13h30 à 15h)Pour la déclaration en ligne, le service sera ouvert sur impots.gouv.fr jusqu’au 11 juin 2020 (date limite)Pour la déclaration papier, seules les personnes ayant envoyé une déclaration papier en 2019 recevront une déclaration papier entre le 20 mai et début juin 2020. La date limite de dépôt est fixée au 12 juin 2020Ne tenez pas compte de la date limite de déclaration qui figure sur la déclaration papier (il est fait mention du 14 mai 2020 mais cette date n’est plus bonne car la date limite a été repoussée au 12 juin 2020)