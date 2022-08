DPM : Karl Bellon interpelle le maire de Saint-Paul

Son courrier :



Le DPM (Domaine Public Maritime) Saint-Paulois, les AOT, les occupations sans autorisation, les chemins des pêcheurs …, les empiètements illégaux sur le littoral de la zone balnéaire … autant de sujets pour lesquels nous souhaitons une gestion globale et responsable du DPM.



Monsieur le Maire,



Ne pouvant assister au prochain conseil pour des raisons de santé, je me permet de vous adresser cette lettre ouverte . Depuis votre prise de fonction en mars 2020 et en tant que membre de l’opposition, je vous ai souvent interpelé sur les sujets en objet sans avoir une vraie position de la part de votre majorité.



À aucun moment, j'ai eu l’impression que ce qui touche à notre littoral, à notre lagon, nos plages et le patrimoine balnéaire étaient une priorité pour vous.



Suite à l'actualité du moment concernant l'anniversaire des 40 ans de planch'alizé, du buzz médiatique, de la mobilisation des citoyens, vous avez souhaité prendre la parole pour ce conseil municipal du 8 septembre 2022. Je profite de l'occasion qui nous est donnée à nous l’opposition, pour venir demander de nouveau une position claire et un plein d'action pour la bonne gestion du DPM de Saint-Paul au profit des générations futures.



En effet, l'anniversaire des 40 ans de planch'alizé, sa médiatisation, le nom positionnement de votre collectivité en laissant l'événement se réaliser (avec une certaine provocation de l’exploitant) aurait pu avoir de lourdes conséquences en cas de débordement des manifestations de la part des citoyens. Des citoyens qui ont du mal à comprendre la politique du : 2 poids - 2 mesures.



En effet, faut-il vous rappeler que les citoyens ont du mal à accepter l’injustice, les passe-droits, les situations acceptées pour les uns est interdites pour les autres. Faut-il toujours saisir la justice pour avoir raison et faire appliquer les lois sur le DPM ? Ne serait-ce pas à vous, premier magistrat de la collectivité, de donner le bon exemple et permettre à tous les citoyens le mieux vivre ensemble par le respect de chacun des lois de notre pays ?



Laisser aujourd'hui planch'alizé poursuivre l'activité sans autorisation sur le DPM, sur la zone de crête (rouge) et ne pas respecter les recommandations du PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) n’est pas responsable de la part du 1er magistrat de la commune. Fermer les yeux, sur les lois pour favoriser certains et intervenir au bulldozer pour détruire le petit cabanon de l’agriculteur des hauts, cela n'est plus possible en 2022. Comment pouvez-vous aujourd'hui laisser cette situation dans l’illégalité et laisser monter la colère des citoyens par une incompréhension du laxisme de notre collectivité ?



Faut-il vous rappeler, les textes de loi sur le DPM et le nombre d'infractions qu'on pourrait constater à ce jour sur le littoral de notre zone Balnéaire. Pour exemple, le non-respect des bénéficiaires de AOT des règlementations en vigueur et l’appropriation grandissante des m² de nos espaces en toute impunité. Qu’adviennent La loi littorale, le décret plage et la protection de l’environnement ?



À quand une gestion globale, respectable et responsable du DPM en conformité avec ces lois ? « La terre ne nous est pas donnée par nos parents mais prêtée par nos enfants » Nos enfants et petits-enfants sont en droit d'attendre de notre part la protection de la biodiversité, de notre patrimoine et que nous puissions leur laisser une terre riche, saine et respectueuse.



Notre lagon se meurt…

Notre littoral se détériore…

Nos plages disparaissent…

Il est temps et impératif d’AGIR…



Je reprendrai la phrase culte de notre président Jacques Chirac pour illustrer la situation : “ la maison brûle et nous regardons ailleurs”. Aujourd'hui, vous avez les destinées de notre environnement entre vos mains. Nous sommes prêts à vous aider, à vous accompagner pour cette gestion responsable du DPM. Le non-respect des lois, l'empiétement illégal du DPM, de nos plages doivent cesser. Des mesures fortes doivent être prises pour y remédier. La réglementation des activités de plage doivent être respectée. Une plus grande vigilance de la collectivité s'impose. Les autorisations accordées ne doivent pas être bafouillées et/ou détournées. L'activité des rondavelles et des exploitants sur le DPM ne peut s'assimiler à des boîtes de nuit, à des lieux d'organisation de concert sur cet espace à protéger, mais aussi dans un respect des nuisances sonores. Enfin, en refusant à l’éco cité de s’ouvrir à la mer , vous condamner encore plus l’accès des réunionnais à l’océan. Monsieur le Maire, Je pense que vous comprenez bien le sens de notre contribution. Nous ne sommes pas opposés à l'activité économique et touristique de la zone balnéaire. Nous demandons simplement le respect des lois et les bonnes pratiques de gestion sur le DPM.



Vous avez la responsabilité d'éviter l'incompréhension du citoyen en prenant des décisions qui s'imposent pour une gestion globale et responsable du DPM.



Nous serons à vos côtés pour y parvenir, mais nous restons très vigilants sur vos annonces du conseil municipal de ce 8 septembre 2022. Vous remerciant par avance de votre écoute et de la mise en œuvre de toutes les actions de protection de notre environnement et du respect des lois du DPM.



Karl BELLON,

Conseiller Municipal de l’opposition.