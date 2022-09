A la Une . DJ Matthias, l’amour aveugle pour la musique

S’il fait de la musique depuis 2007 , DJ Matthias s’est fait connaître il y a un an avec son clip « Rend amwin fou ». Un message d’amour à sa copine Karen qui a eu un écho auquel il ne s’attendait pas : 50 000 vues. Pour cet artiste, c’était du jamais vu. Par Nicolas Limbé - Publié le Dimanche 4 Septembre 2022 à 07:00



DJ Matthias, mal-voyant, ne s’intéresse ni à l’argent ni à la popularité. Il veut simplement porter son message à tous les Réunionnais: « malgré le handicap nou lé capab fait la musik ».



Son équipe ? La Family Sound. Elle est, comme son nom l’indique, familiale : sa copine Karen, sa belle-mère, un ami graphiste et une amie malvoyante qui le soutient.



Son mini-home studio ? Il est localisé dans la chambre de sa copine avec 2 baffles, une table de mixage, un ordinateur et un mini studio !



Les tables de mixage ne sont pas adaptées pour les handicapés ou malvoyants mais il s’adapte et avec l’aide de son entourage, il améliore peu à peu son studio. En attendant, Matthias chante tandis que sa copine Karen est technicienne du son. Un duo qui fait avec les moyens du bord et qui s’en sort !



« Rend amwin fou » sorti il y a tout juste un an se voulait être « juste un délire », un mot doux pour sa copine. D’abord remixé par Laurent Marie Stalia et réalisé par Mickaël Tariff, la vidéo avait été publiée sans prétention. « Ma mette en ligne après ma pu gardé. Mi té pense personne té i sa gardé comme toute mon bande vidéos. Mi té attende pas toussa là », assure Matthias. Le morceau a été repris sur les réseaux, des danses Tik-Tok ont été diffusées et des messages d’encouragement l’ont aussi beaucoup touché.