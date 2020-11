Culture DJ Bob le petit prodige du Kartel Prod

"Boumbo, Boumbo, petit DJ, tu parais si fragile, gile, sous ton drôle de chapeau? Boumbo!". Il a rêvé de mixer devant un public en délire et pouvoir vivre de ça! Zoom sur Bryan alias DJ Bob, le petit prodige de 25 ans du Kartel Prod.

Quel a été ton premier lien avec la musique?

J’ai longtemps regardé ma grande sœur mixer sur son ordi. Puis j’ai voulu faire pareil et je me suis intéressé d’un peu plus près à cet univers. Imprégné par les ondes, et de toutes les vidéos que je matais sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas devenir DJ moi aussi.

Comment t’es-tu fait connaître?

J’ai commencé avec des animations pour des anniversaires ou des baptêmes. Mais c’est grâce à « La Purge », un mélange de mix et de scénarios, que je me suis démarqué des autres DJ locaux.

Pourquoi DJ Bob?

Sous ce pseudo se cache une petite histoire de mon enfance que m’a donnée ma grande sœur. Quand j’étais petit, il y avait à côté de chez moi une grande pente et je prenais mon petit boumbo (petite automobile). Je descendais la pente à toute vitesse et tout le monde m’appelaient Bobi, du coup le nom est resté.



