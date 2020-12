Culture DJ Bob, Jouns Mr, Comoriano et DJ Sanjiva ambiancent le début des vacances

2 réalisations par des artistes du Kartel Prod ont été diffusées ce vendredi soir sur les plateformes de streaming. De quoi bien lancer les fêtes ! Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 17:59 | Lu 224 fois

Deux surprises de taille en ce dernier jour de classe ! Jouns MR et Comoriano ont mis en ligne leurs derniers projets respectifs réalisés en compagnie de DJ de renom !



Comoriano lance "Nou défoule" avec DJ Sanjiva. Sans détour, la chanson et le clip sont une invitation à danser sur des sonorités ragga remasterisées et modernes :









De son côté, DJ Bob reste fidèle à lui-même et a produit un autre futur tube. Sa mélodie endiablée met en rythme un texte très enjoué de Jouns MR qui met au coeur de sa chanson un objet très à la mode : la chicha !







