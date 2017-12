[DIRECT] Le nouveau président du Conseil départemental élu ce lundi matin

C'est ce lundi matin que sera élu celui qui succèdera à Nassimah Dindar à la présidence du Conseil départemental. Elue sénatrice en septembre dernier, la femme politique a en effet été contrainte de démissionner en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats.



Se sont portés candidats Cyrille Melchior, premier vice-président de la collectivité soutenu par Nassimah Dindar, et Jean-Claude Lacouture, maire de l'Etang-Salé, notamment soutenu par Didier Robert. Il s'agit des deux seuls candidats en lice.



C'est le doyen d’âge, André Thien Ah Koon qui a ouvert la séance à 9 heures, et invité le plus jeune membre de l’assemblée, Graziella Boustoini, à monter à la tribune afin d’occuper les fonctions de secrétaire de séance.



Aucune procuration n'a été délivrée.



Samuel Irlepenne sur place



La vidéo en direct ci-dessous :