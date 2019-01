DESMOND(10S) à l'agonie sur le Canal de Mozambique

DESMOND(10S)

2019 JAN 21 08h05 Mascareignes.Bonjour les toutes et tous!est toujours aussi mal organisée et le système est à présent analysé au stade de dépression tropicale par le Joint Typhoon Warning Center(JTWC).A 04 ce matin le système était positionné proche de 20.9°Sud et 38.6°Est soit à quelques 220 kilomètres au nord ouest de l'île Europa.Ce système n'a pas fière allure sur les images satellite. La convection n'est pas très intense et apparait désorganisée LIRE LA SUITE



Cheers,

Patrick Hoareau.