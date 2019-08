DENGUE : situation épidémiologique du 12 au 18 août 2019

Dans un communiqué, la Préfecture de La Réunion ainsi que l’ARS OI annoncent que le nombre de cas déclarés de dengue se stabilise. En comparaison avec l’hiver 2018, la circulation hivernale se maintient à un niveau plus élevé cette année.



En revanche, la circulation du virus de la dengue concerne encore la majorité des communes de l’île. Du 12 au 18 août 2019, 46 cas ont été confirmés. En cette semaine de retour de vacances scolaires, les autorités sanitaires rappellent à la population l’importance de mettre en œuvre les gestes de prévention pour se protéger et protéger leur entourage. Menés par chacun au quotidien, ces gestes contribuent activement à limiter la diffusion de la maladie et éviter une reprise épidémique au retour de l’été. L’épidémie de dengue est encore présente cet hiver. Unissons-nous contre les moustiques !



Situation épidémiologique (données de la Cire OI, Santé publique France)



Du 12 au 18 août 2019, 46 cas ont été confirmés soit 17 900 cas depuis le 1er janvier 2019.



Le nombre de cas de dengue déclarés se stabilise



– La majorité des communes de l’île (18/24) reste concernée par une circulation virale.

• Dans le Sud : les cas déclarés sont en baisse. St Pierre est toujours la commune la plus affectée.

• Dans l’Ouest : la proportion et le nombre absolu de cas sont en augmentation.

• Dans le Nord : les cas déclarés sont en baisse.

• Dans l’Est : des cas isolés sont encore rapportés dans les communes de St André et St Benoît



Au total, depuis le début de l’épidémie, on enregistre :



– Plus de 24 700 cas autochtones

– 786 hospitalisations pour dengue (dont 631 hospitalisations depuis le 1er janvier 2019)

– 2 374 passages aux urgences (dont 1 899 passages depuis le 1er janvier 2019)

– 18 décès dont 10 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue

– Plus de 75 200 cas cliniquement évocateurs estimés (dont plus de 49 800 depuis le 1er janvier 2019)



Rappel des gestes à appliquer



GESTE N°1 : Je me protège des piqûres de moustique



L’utilisation des produits répulsifs est l’une des mesures les plus sûres pour lutter contre la propagation de la dengue. Il est conseillé de disposer en permanence d’un répulsif cutané afin de pouvoir l’appliquer en journée, en particulier le matin et le soir. Par ailleurs, pour protéger les bébés et les personnes alitées, il est conseillé d’utiliser des moustiquaires.



GESTE N°2 : J’élimine l’eau stagnante



Les moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans les récipients et objets contenant de l’eau. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il faut supprimer ces gîtes larvaires, ou les vider chaque semaine.



GESTE N°3 : Je consulte un médecin en cas de symptômes



Les symptômes qui doivent conduire à consulter son médecin sont :

– une forte fièvre

– des maux de tête

– des douleurs musculaires et/ou articulaires

– une sensation de grande fatigue.



Si le moustique pique une personne malade, il devient contaminant et peut transmettre la maladie à une personne saine. C’est pourquoi, les personnes souffrant de la dengue doivent tout particulièrement se protéger des piqûres de moustiques.