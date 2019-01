DAKAR 2019 : que du Pérou !

En raison de problèmes économiques et sociaux touchant certains pays d'Amérique du Sud, le Dakar version 2019 ne se déroulera qu'au Pérou. Mais les organisateurs revendiquent une compétition de haute volée…70 % de sable…Le Chili et l'Argentine ont renoncé à accueillir des étapes du rallye en raison de mesures d'austérité, et la Bolivie n'a pas trouvé d'accord pour le tracé avec la société française ASO qui organise l'épreuve. A l’issue des vérifications techniques et administratives, 541 concurrents ont été admis à prendre le départ de la 41e édition du Dakar, répartis dans 334 véhicules : 137 motos, 26 quads, 130 autos (dont 30 Side by Side) et 41 camions.