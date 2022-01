A la Une .. D’un volcan à l’autre : le panache de cendres du Hunga Tonga visible à La Réunion

La Cité du Volcan a partagé des clichés du panache de cendre de l’éruption du volcan Hunga Tonga. Les fines particules et les gaz ont pris leurs quartiers dans le ciel réunionnais. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 09:13

La spectaculaire éruption du volcan Hunga Tonga continuent de se faire sentir, même à La Réunion. Samedi soir, des aérosols (particules fines et gaz) ont recouvert le ciel de La Réunion, donnant au ciel une texture particulière.



Patrice Huet, le directeur scientifique de la Cité du Volcan, a partagé les clichés de cet étonnant phénomène sur la page Facebook de la Cité du Volcan.









