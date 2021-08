A la Une . D'où viennent les plus belles femmes de La Réunion ?

L’élection de Miss Réunion 2021 se déroule ce samedi soir. Une nouvelle reine de beauté sera sacrée. 12 prétendantes au titre venues de 8 villes différentes vont concourir pour devenir la nouvelle représentante de La Réunion. Avant le couronnement, revenons sur les concours des 20 dernières années pour savoir de quelle ville sont originaires les plus belles femmes de l’île. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 06:29

Une nouvelle Miss Réunion sera élue ce samedi soir sur Antenne Réunion. 12 candidates sont en lice pour succéder à Lyna Boyer. Une jeune femme fondra en larmes, une famille sera fière mais c’est aussi une ville qui va exulter au terme du concours de beauté comme chaque année.



Miss Réunion 2020 a porté haut les couleurs de La Réunion mais aussi de La Possession avec une 6e place de Miss France 2021. C’est la deuxième représentante de cette commune de l’Ouest à avoir participé au concours national après Delphine Courteaud en 2008.



Quelles seront les communes mises à l’honneur cette année ?



Saint-Paul sur-représentée !



Une fois n’est pas coutume, une multitude de candidates viennent de Saint-Paul. Elles sont 4 en tout. Saint-Philippe est la seule autre ville à compter plusieurs représentantes (2).



Il y a ensuite des concurrentes de Petite-Île, Sainte-Suzanne, Saint-Denis, Saint-André, La Possession et de Saint-Leu !



C’est en tout la moitié des prétendantes au titre qui sont issues de l’Ouest, 3 de Sud, 2 du Nord et une de l’Est. (Oui, Sainte-Suzanne fait partie de l’intercommunalité du Nord.)







La ville qui a le plus de succès est :

“Les plus belles femmes de La Réunion viennent du Sud.” Tout le monde a déjà entendu cette phrase. Mais ce ne serait pas qu’une légende (du moins, sur les 20 dernières années) !

On compte 7 jeunes femmes couronnées Miss Réunion originaires du Sud, 6 de l’Ouest et autant du Nord. Azuima Issa fut la seule jeune femme venue des contrées de l’Est à revêtir l’écharpe tant convoitée durant les deux dernières décennies.





Mais le classement par ville montre un tout autre tableau, beaucoup plus serré ! Le Sud domine les débats en très grande partie grâce à Saint-Joseph, lieu de naissance de 4 reines de beauté de La Réunion en 20 ans.

On retrouve ensuite Saint-Denis et Sainte-Marie ex aequo (3), suivies de Saint-Paul et La Possession (2) et enfin viennent les communes avec une seule représentante victorieuse sur ces dernières années : Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Philippe, Le Port, Le Tampon et Saint-André.







Si l’on regarde les villes d’origine des candidates actuelles, on y retrouve plusieurs dont les communes n’ont pas été inscrites dans le palmarès de Miss Réunion sur les 20 dernières années comme Petite-Île et Sainte-Suzanne.









